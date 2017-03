Tynaarlo krijgt drijvend zonnepark in zandwinplas

TYNAARLO - Er komt een drijvend zonnepark op de zandwinplas bij Tynaarlo. De bedrijven GroenLeven en Roelofs gaan daar samen aan bouwen.

Met de drijvende zonnepanelen willen de bedrijven een dubbele functie aan de locatie geven. Datzelfde is bijvoorbeeld gebeurd bij de motorparkeerplaats van het TT Circuit in Assen. Daar liggen 22.000 zonnepanelen bovenop.Met het zonnepark op de zandwinplas gaat naar verwachting zo'n 23 megawatt stroom worden opgewekt. Een deel daarvan zal worden gebruikt voor de zandzuiger en andere machines die voor de zandwinning worden gebruikt. Daarnaast blijft er nog genoeg elektriciteit over voor 7.000 huishoudens.De bedrijven stellen dat het opwekken van zonne-energie op water een gunstig effect op de energieopbrengst heeft, door de reflectie van het zonlicht en door de koeling van het water. Daardoor leveren de panelen ongeveer 14 procent meer energie op.De basis van het drijvende zonnepark wordt gevormd door pontons, die met elkaar in verbinding staan. Dit heeft als voordeel dat het gevaarte eventueel verplaatst worden.Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestart met de bouw van het drijvende park. Dat heeft te maken met de planning van netbeheerder Enexis. Dat bedrijf moet het zonnepark aansluiten op het elektriciteitsnet. Naar verwachting gebeurt dat in het voorjaar van 2018 en dan kan ook begonnen worden met de bouw.Eerder vandaag werd bekend dat er ook zonnepanelen verdwijnen uit Tynaarlo. Het zonnepanelenveld langs de A28 bij Tynaarlo wordt namelijk weer weggehaald