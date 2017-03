Geld voor jeugdtheaterschool Loods13 in Emmen

EMMEN - Jeugdtheaterschool Loods13 in Emmen krijgt dit jaar 100.000 euro subsidie van de gemeente Emmen.

Het geld is bedoeld voor de verdere professionalisering van de theaterschool en voor bijzondere theaterproducties voor jongeren in dorpen en wijken.Loods13 laat onder meer jongeren met een achterstand meespelen in theaterproducties. Zo worden ze sociaal geactiveerd, groeit hun zelfbewustzijn en kunnen ze hun talenten beter ontwikkelen.De gemeente Emmen is van plan om Loods13 ook de komende vier jaar subsidie te verlenen. Een paar jaar geleden dreigde het doek nog te vallen voor Loods13 vanwege geldgebrek.