'Je figuren perfect samen uitvoeren, dat is een prachtige sport'

Renet en Harry Slag dansen nog dagelijks (foto: Lydia Tuijnman)

BEILEN/ZUIDLAREN - Meer dan de helft van de dansscholen is al verdwenen en die nog over zijn, hebben het zwaar.

Zoals de dansschool van Aldo Jansen uit Beilen. Hij geeft al meer dan vijftig jaar stijldansles, maar van de duizenden paren die elke maand de Drentse dansvloeren onveilig maakten, zijn er nu niet veel meer over.



En nog geen tien paren van boven de zestig oefenen de chachacha in de Boerhoorn in Zuidlaren. "De jeugd doet zichzelf te kort", zegt Renet Slag, een van de dansers. Zij en haar man Harry doen het bijna dagelijks, dansen. Ondanks dat ze de pensioenleeftijd al lang gepasseerd zijn. "Een beetje bewegen op muziek, daar is niks aan. Je figuren perfect samen uitvoeren, dat is een prachtige sport!"



Meer over de teloorgang van de dans in het radioprogramma Drenthe Toen komende zondag tussen 14.00 en 15.00 uur.

Door: Lydia Tuijnman Correctie melden