Muzieklijst Harry's Blues zondag 5 maart 2017

Harm Brinksma groeide in dezelfde buurt in Assen als Harry Muskee op. Hij was negen jaar jonger maar horde Muskee mondharmonica spelen. Het werd ‘zijn’ instrument. Brinksma speelde in allerlei bands waarvan Brinkels Boogie Band en de Hayfield Bluesband de bekendste waren. De van oorsprong grafisch kunstenaar verdween een tijdje uit beeld. Eind 2014 kwam hij uit de coulissen met Brinklz, een nieuwe formatie met o.a. oud-Muskee drummer Hannes Langkamp en guitarist Richard Vrieze. Samen met bassist Alfred Velthuis komen ze nu met album How do you like my hairdo? Onversneden blues met Brinksma op de bluesharp.