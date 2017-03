Staatssecretaris versoepelt stoppersregeling voor boeren

ASSEN - Het ministerie van Economische Zaken neemt alle recente aanvragen in behandeling van melkveehouders die tegen betaling hun koeien willen inleveren.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.De eerste inschrijfronde van de stoppersregeling, die bedoeld is om het mestoverschot te beperken, werd eind vorige maand nog vroegtijdig gesloten, omdat zich veel meer boeren meldden dan werd verwacht.Van het totale budget van vijftig miljoen euro was twaalf miljoen euro beschikbaar voor aanvragen in de eerste ronde. Om alle 497 aanvragen, mits ze worden goedgekeurd, te kunnen honoreren gaat dat bedrag omhoog, naar 38 miljoen euro.In mei volgt waarschijnlijk nog een tweede en laatste ronde waarin boeren zich kunnen aanmelden voor de stoppersregeling.