Eis: Cel en werkstraf voor mislukte ripdeal in Assen

ASSEN - Voor een poging om een ripdeal te plegen in Assen eiste het Openbaar Ministerie een jaar cel, waarvan 266 dagen voorwaardelijk tegen twee neven uit Amsterdam en Groningen. Verder eiste ze werkstraffen van 120 uur tegen de mannen .

Volgens het OM wilde het duo op 2 september 2014 twee broers in Assen beroven van een zak met cocaïne in een huis aan de Zwartwatersweg in Assen. In de woning werd geschoten. Ook vond er een steekincident plaats. De 27-jarige Amsterdammer raakte daarbij ernstig gewond. Hij is nu, 2,5 jaar later, nog altijd deels verlamd aan zijn hand.Volgens de broers uit Assen kwamen de Groninger (25) en de Amsterdammer (27) die dag langs om drugs te kopen. Toen een van de broers de cocaïne had gepakt, zou de Amsterdammer een pistool hebben getrokken. Daarop ontstond een vechtpartij tussen de vier mannen, waarbij de zak met cocaïne scheurde en het witte poeder door de kamer vloog. Ook zou de Amsterdammer hebben geschoten. De broers zouden hem daarna met twee messen hebben gestoken.Dat alles gebeurde terwijl de baby van een van de broers boven lag te slapen. Na een tijdje belandde het vechtende viertal op de stoep voor het huis. Daar zou de Groninger het wapen te pakken hebben gekregen en meerdere keren op de broers hebben geschoten. Ze stonden doodsangsten uit, maar hadden geluk: tijdens de vechtpartij was het magazijn met de kogels uit het wapen gevallen.De Groninger ging er daarna met de gewonde Amsterdammer vandoor. Toen hij op de Peelo in Assen een ambulance zag rijden, zette hij zijn zwaargewonde neef uit de auto. “Hij moest hulp hebben. Ik ben in paniek gevlucht”, aldus de Groninger. De Amsterdammer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Zijn neef kon later worden opgepakt.De verdachten, die vaker zijn veroordeeld voor geweldszaken, verklaarden dat ze geen wapen hadden en helemaal niet van plan waren drugs te stelen. Ze zouden tweehonderd gram cocaïne gaan kopen voor 8.000 euro. Dat vond de officier van justitie niet geloofwaardig, omdat de Amsterdammer wel geld bij zich had, maar daarvan bleek maar 400 euro echt. Verder had hij 27 valse briefjes van 50, 100 en 200 euro in zijn jaszak.De mannen zaten na hun aanhouding 99 vast en mochten toen naar huis. Omdat de zaak inmiddels 2,5 jaar oud is, vindt de officier van justitie niet dat de twee nu nog opnieuw de cel in moeten. Daarom is het onvoorwaardelijke deel van de celstraf die ze eiste, gelijk aan het voorarrest.Volgens de verdachten hadden niet zij, maar de broers moeten terechtstaan. “Mijn neef was bijna dood”, aldus de Groninger. De broers zijn niet vervolgd voor het steekincident. Wel hebben ze werkstraffen gekregen voor het bezit van de harddrugs.De uitspraak is op 16 maart.