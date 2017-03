Kjeld Nuis en Marije Joling Drents sportman en -vrouw van het jaar

Kjeld Nuis en Marije Joling zijn sportman en -vrouw van het jaar in Drenthe (foto: ANP / Jerry Lampen, collage: RTV Drenthe) Kjeld Nuis met zijn prijs (foto: RTV Drenthe) Marije Joling reageert via Skype op de titel sportvrouw van het jaar (foto: RTV Drenthe) De winnaars op het podium (foto: RTV Drenthe)

SPORT - De schaatsers Kjeld Nuis en Marije Joling zijn Drents sportman en sportvrouw van het jaar geworden.

Kjeld Nuis reageerde verheugd op de titel. "Ik vind het wel bijzonder. Bedankt voor iedereen die op mij heeft gestemd", aldus de sportman van het jaar.



Marije Joling kon de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Ze zit in Hamar, waar ze zich voorbereidt op het WK allround. Daarom nam haar moeder de prijs in ontvangst. Joling reageerde nog wel kort tijdens een Skypeverbinding met het Atlas Theater in Emmen, waar de prijs is uitgereikt.



De handbalheren van Hurry Up wonnen de prijs voor de sportploeg van het jaar. De prijs voor het sporttalent ging naar de 11-jarige turnster Iris Groenendijk uit Rolde.



De prijzen werden uitgereikt tijdens het Sportgala Drenthe in Emmen. De winnaars zijn gekozen door een topsportjury en een sportjournalistenjury. Ook konden mensen stemmen op hun favoriet.