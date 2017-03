'Deze klok krijgt zeker een mooi plekje in Emmen'

Burgemeester Eric van Oosterhout pakt zijn spullen in (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Burgemeester Eric van Oosterhout pakt zijn spullen in (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

GIETEN - Verhuisdozen inpakken en afscheid nemen, burgemeester Eric van Oosterhout van Aa en Hunze heeft het druk deze week.

In de kantine van het gemeentehuis in Gieten wordt de vertrekkend burgemeester vanmorgen opgewacht door tientallen ambtenaren. "Wat ik de afgelopen dagen zag, was af en toe een beetje een ongemakkelijke burgemeester", zegt gemeentesecretaris Marleen Tent tijdens de afscheidsbijeenkomst voor collega's. "Als je weggaat moet je dingen loslaten. En dat ligt jou niet zo."



Klok

Op de kamer van de burgemeester staan zo'n tien verhuisdozen klaar. De burgemeester neemt de meeste boeken en spullen mee naar zijn nieuwe baan in Emmen. Een klok met daarop een afbeelding van zijn drie dochters is een van de zaken die mee verhuist. "Mannen kijken vaak heel lang op de klok hier, maar volgens mij niet om te zien hoe laat het is", grapt Van Oosterhout. "Hij krijgt zeker weer een mooi plekje op mijn kamer in Emmen."



Afscheid

Morgenmiddag neemt Van Oosterhout definitief afscheid van Aa en Hunze tijdens een buitengewone raadsvergadering. Daarna is er op het gemeentehuis een receptie. Op 15 maart gaat Van Oosterhout officieel aan de slag als burgermeester in Emmen.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden