Inschrijving 4 Mijl van Emmen gaat nog één keer open

EMMEN - Mensen die zich niet hebben kunnen inschrijven voor de 4 Mijl van Emmen, kunnen alsnog een startbewijs in de wacht slepen.

De inschrijving sloot halverwege februari, in totaal schreven 3.808 mensen zich in. Maar dat aantal kan nu - tegen de verwachting in - nog oplopen."Na de sluiting van de inschrijving heb ik heel veel mailtjes gehad van mensen die zich toch nog wilden inschrijven. Daarom gaat de inschrijving nog één keer open, op 10 maart om 16.00 uur. Mensen hebben dan nog 24 uur de tijd om zich in te schrijven", vertelt organisator Dennis Blaak.Hoeveel aanmeldingen er nog bijkomen, kan Blaak niet inschatten. In elk geval maakt dat aantal niet uit. Alle mensen die zich binnen de 24 uur inschrijven, mogen meedoen.De 4 Mijl van Emmen is op zondag 2 april. Vorig jaar was de eerste editie. Toen verschenen 2.500 deelnemers aan de start.