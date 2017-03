Vermilion mag verdergaan met gaswinnen in Wapse

Archieffoto van gaswinlocatie in Wapse (foto: RTV Drenthe)

WAPSE - Vermillion mag weer verdergaan met gaswinnen in Wapse.

De Raad van State staat de gaswinning voorlopig onder beperkte voorwaarden weer toe.De rechtbank Noord-Nederland legde de gaswinning stil , omdat Vermilion te veel gas zou hebben gewonnen afgelopen jaar. Milieudefensie had de kwestie aangekaart bij de rechter. Die oordeelde dat Vermilion een Milieueffectrapport-onderzoek had moeten doen.Vermilion stapte vervolgens naar de Raad van State, die nu dus oordeelt dat de gaswinning weer mag worden gestart.Het Staatstoezicht op de Mijnen verbood Vermilion na de rechterlijke uitspraak ook om verder te gaan met gaswinnen. Nu de Raad van State oordeelt dat de gaswinning mag worden hervat, staat ook het Staatstoezicht op de Mijnen dit weer toe.De uitspraak betekent niet dat Vermillion onbeperkt gas mag winnen, het bedrijf is wel een limiet opgelegd.