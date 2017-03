PvdA'er Arib: Jonge ondernemers moeten de regio een nieuwe impuls geven

ASSEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is elke werkdag een lijsttrekker of de nummer twee van een landelijke partij te gast op Radio Drenthe. Vanmiddag was dat Khadija Arib van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Arib wil zich met haar partij onder meer gaan inzetten voor jonge ondernemers. Volgens haar kunnen jongeren het verschil maken in de regio. "Ik hoop dat juist dankzij jonge ondernemers de regio een nieuwe impuls krijgt", aldus Arib."Jongeren die willen ondernemen, lopen tegen veel regels aan, er is veel bureaucratie. Ze moeten op alle fronten worden gesteund en gestimuleerd om een bedrijf op te zetten", aldus Arib.Arib was eerder vandaag op werkbezoek bij het Esdal College in Emmen en ook bezocht ze Growing Workplace. "Dat is een initiatief van jonge ondernemers. Ze zitten daar in een prachtig pand met verschillende initiatieven." In het pand zitten bijvoorbeeld jonge tekstschrijvers, fotografen en jongerencoaches. Arib had naar eigen zeggen een goed gesprek met ze en heeft een beeld gekregen van de problemen waar ze tegenaan lopen."Ze hebben nu bijvoorbeeld te maken met het feit dat er voorzieningen in de regio verdwijnen. Vooral voor bijvoorbeeld jongeren met een lage opleiding is het moeilijk om een stage te vinden."Volgens Arib moet dat veranderen, ook al wordt er op dit moment al iets aan de problemen gedaan. "Er is bijvoorbeeld al een leefbaarheidsfonds. De PvdA heeft daar ook voor gepleit. Er is geld vrijgemaakt om dit soort dingen te stimuleren."Tijdens de radio-uitzending kwamen van bellers vooral zorgen naar voren over financiële situaties. Bellers maken zich bijvoorbeeld zorgen over het eigen risico in de zorg. "Ik krijg heel veel mails van burgers die laten zien dat ze naast een eigen risico vaak ook nog een eigen bijdrage moeten betalen. De opeenstapeling van al die bedragen legt een enorm beslag op je inkomen", aldus Arib. Ze zegt er iets aan te willen doen.Ook zijn er mensen die worden gekort op bijvoorbeeld hun uitkering, vanwege hun partner. "We willen dat de samenleving solidair met elkaar is, dus dat je bijvoorbeeld voor je partner zorgt. En dat je niet apart woont om economische problemen. Dit is een serieus probleem en ik wil daar binnen mijn partij graag aandacht voor vragen."Wilt u het hele gesprek met Arib terugluisteren? Klik dan hier . Morgen is Kathalijne Buitenweg van GroenLinks te gast in de uitzending tussen 17.30 uur en 18.00 uur. U kunt uw vragen vanaf morgenvroeg stellen via de Facebookpagina van RTV Drenthe.