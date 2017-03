OM eist celstraffen voor autokraken in Tynaarlo

De rechter doet 16 maart uitspraak (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/TYNAARLO - Voor het inbreken in drie bedrijfsauto’s in Tynaarlo heeft het Openbaar Ministerie 135 dagen cel en een half jaar voorwaardelijk geëist tegen twee mannen uit Utrecht en Driebergen-Rijsenburg.

De mannen van 21 en 26 jaar werden op de ochtend van 7 november vorig jaar aangehouden op de A28 bij Zwolle, nadat een gedupeerde uit Tynaarlo het kenteken van hun auto had doorgegeven.



Autoalarm

De man uit Tynaarlo belde de politie nadat hij die nacht wakker was geworden van het alarm van zijn bedrijfsauto, die bij zijn huis aan de Industrieweg stond. Hij zag een auto wegrijden en ontdekte dat een ruit van zijn bedrijfswagen stuk was en ging achter de auto aan.



Even later zag hij de auto staan bij een bedrijf aan de Verlengde Nijverheidsweg. Ook daar bleken de inzittenden een ruit van een bedrijfsauto te hebben ingetikt. De man die ze had achtervolgd, probeerde het duo klem te rijden, maar ze konden ontkomen.



Buit

Uit de auto aan de Verlengde Nijverheidsweg bleek een telefoon te zijn gestolen. Uit een andere bedrijfsauto die in dezelfde straat geparkeerd stond, werden een telefoonsnoer, geld en een zaklamp meegenomen.



Prostitueebezoek

De man uit Driebergen-Rijsenburg bekende de autokraken in de rechtszaal. De Utrechter ontkende. Hij vertelde dat hij op de avond van 6 november met de medeverdachte en een andere man naar Assen was gereden om een prostituee te bezoeken. Naar eigen zeggen was hij die nacht heel lang bij haar in huis geweest, terwijl de andere twee mannen buiten bleven. Hij suggereerde dat de andere twee ondertussen de autokraken hadden gepleegd.



Autokraken in Assen

De officier van justitie geloofde dat verhaal niet. Het duo werd ook verdacht van twee inbraken in bedrijfswagens aan de Zeilmakerstraat en de Borgstee in Assen in dezelfde nacht. Daarvan vroeg de officier vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.



Waarom de twee speciaal naar Tynaarlo waren gereden om daar inbraken te plegen, werd - ondanks vragen van de officier van justitie en de rechters - niet duidelijk.



Op 16 maart doet de rechtbank uitspraak.