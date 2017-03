Broederliefde als Ambassadeur van de Vrijheid naar Assen

Broederliefde naar Assen op 5 mei (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - De Rotterdamse rapgroep Broederliefde komt op 5 mei naar het Bevrijdingsfestival in Assen.

Broederliefde is samen met De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat dit jaar de Ambassadeur van de Vrijheid. De artiesten vliegen op 5 mei met helikopters door het land voor optredens op de bevrijdingsfestivals, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei vandaag bekend. Van de drie ambassadeurs treedt alleen Broederliefde op in Assen.



"Door de bevrijding kunnen we in Nederland gewoon doen en zeggen wat we willen", zegt rapper Sjaf van Broederliefde. "Ik vind het belangrijk dat we daar met z’n allen bij stilstaan en daar kunnen wij nu aan bijdragen."