Groen licht voor zonne-akker tussen Nieuw-Balinge en Nieuweroord

Een akker tussen Nieuw-Balinge en Nieuweroord (foto: Google Streetview)

NIEUWEROORD - Een terrein van twee hectare van landbouwbedrijf Kloosterman aan de Middenraai in Nieuweroord komt vol te liggen met zonnepanelen.

Het college van de gemeente Midden-Drenthe vindt het een 'iconisch project' en stelt de gemeenteraad voor om groen licht te geven voor de verlening van een vergunning.



Johan Kloosterman doet al jaren in biogas en wil zijn bedrijf verder verduurzamen. De zonnepanelen gaan gebruikt worden in het productieproces van de biogasinstallatie. Het opgewekte gas gaat via een leiding naar Attero in Wijster, waar het verder verwerkt wordt.



Omwonenden van de akkers worden nog benaderd en kunnen als ze dat willen nog bezwaar maken tegen het plan.

