Vluchtelingen krijgen Nederlandse les in Vredehorstkerk: 'Bevredigend werk'

HOOGEVEEN - Tientallen vrijwilligers zijn in de Vredehorstkerk in Hoogeveen in touw om vluchtelingen Nederlands te leren.

In het asielzoekerscentrum in Hoogeveen wordt geen les gegeven en daarom begon Roel Winkel vanuit de Protestantse Kerk twee jaar geleden met het geven van Nederlandse les.Sinds januari geven de vrijwilligers les in de Vredehorstkerk aan de vluchtelingen, die iedere week langskomen. "Je ontmoet andere mensen. En het is gewoon gezellig. Het is voor de asielzoekers leuk om er even uit te zijn en voor ons is het een plezier om die mensen te zien glimlachen. Je ziet dat ze even in een andere sfeer zijn en dat is mooi. Het azc is net een gevangenis, helemaal geen gezellige omgeving. Dus voor beide partijen is dit een genot", zegt Winkel.Ook de vrijwilligers zijn blij om de asielzoekers Nederlands te leren. "Het gaat goed. Het leuke is ook eigenlijk vind ik zelf, dat we als christenen en moslims gewoon samen bezig zijn met de Nederlandse taal", zegt vrijwilliger Janny Bonder."Het is heel bevredigend werk. Het is heel wonderlijk, dat mensen uit de hele wereld hier zo met elkaar een beetje Nederlands zitten te leren. Ik vind het leuk", legt vrijwilliger Jaap van der Wilden uit.