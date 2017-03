'Midden-Drenthe heeft meer fietspaden nodig'

Langs de Beilervaart tussen Beilen en Hoogersmilde zou een fietspad moeten komen (foto: Google Streetview)

BEILEN - Er moeten meer fietspaden komen in de gemeente Midden-Drenthe. Dat zegt wethouder Gerard Lohuis.

Tussen Westerbork en Garminge, in Drijber en tussen Hoogersmilde en Beilen langs de Beilervaart zouden fietspaden moeten worden aangelegd. "We gaan nu kijken wat dat allemaal kost", aldus de wethouder.



Vervoersplan

De plannen zijn onderdeel van een initiatief om het gemeentelijk vervoersplan onder de loep te nemen. Dat plan geldt nog tot 2020. Maar nu, vier jaar na de invoering, vindt de gemeente het tijd voor een evaluatie.



Verschil theorie en praktijk

"We lopen in de praktijk nog wel eens tegen dingen aan uit het plan, die in theorie anders zijn", aldus wethouder Gerard Lohuis. Een onderdeel daarvan is dus het tekort aan fietspaden in de gemeente. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het aanbrengen van dertig- en zestigkilometerzones.



"Zo hadden we situaties waarin er kort op elkaar twee borden geplaatst moesten worden. Dat er eerst vijftig gereden moest worden, dan een stukje dertig en dan weer vijftig. We hebben dat in die situaties vijftig kilometer per uur gelaten."

Door: Janet Oortwijn