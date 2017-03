Protest tegen nieuw te bouwen school in Beilen: 'Hiermee wordt De Haven verpest'

BEILEN - "Ik kan er niet bij. Een school op deze plek verpest absoluut De Haven in Beilen."

Dat zegt Jan Geurt Hupkes van actiegroep Behoud van de Haven in Beilen. Aanleiding is de bouwplannen van de gemeente Midden-Drenthe voor een nieuwe middelbare school in het dorp.Het nieuwe gebouw van het christelijke Vincent van Gogh en openbare Dr. Nassau College moet over het Linthorst Homankanaal gebouwd worden, ook wel De Haven genoemd. De directeuren van de scholen spreken de voorkeur voor deze plek uit. Ook de gemeenteraad, op de fractie van Gemeentebelangen na, heeft deze locatie als voorkeurslocatie gekozen.Omwonenden van het Linthorst Homankanaal vinden de plek in De Haven voor een nieuw schoolgebouw vreselijk en zien het liefst vandaag nog dat de gemeente de plannen intrekt. "Het is nu het moment om een onomkeerbare historische blunder en financieel debacle voorkomen", schrijft de actiegroep in een brief aan de gemeenteraad.De actiegroep vindt sportpark Noord-West een betere plek voor de nieuwe middelbare school, wat ook een van de opties van de gemeente was."Dat is dichtbij de sporthal. En er zijn al sportvelden van het voetbal. Dat hoeft dan ook niet meer aangelegd te worden", zegt Hupkes. Want als de middelbare school over het kanaal in De Haven gebouwd wordt, moeten er nog sportaccommodaties aangelegd worden. "Ook in andere gemeenten worden scholen en sportvoorzieningen gecombineerd.""Met de locatie op Noord-West blijft bij De Haven de deur open voor eventuele toekomstige pleziervaart en wordt er ruimte gecreëerd langs de haven en het kanaal voor woningbouw. Kortom: tijd voor herbezinning", eindigen de omwonenden de brief."Ik wil niet zeggen dat ze te vroeg zijn, maar de ruimtelijke procedure gaat nog lopen", zegt verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Bent. "Bezwaar maken kan zeker nog in de toekomst."De tekeningen voor de school, die tien miljoen euro gaat kosten, moeten nog gemaakt worden. "Dan willen de omwonenden daar ook mee in betrekken. Er komt een klankbordgroep van omwonenden over hoe de school eruit komt te zien. De hele omgeving wordt betrokken bij de gebiedsontwikkeling."