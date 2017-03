PvdA in Aa en Hunze wil coördinator voor alternatieven windenergie

GIETEN - De PvdA in de gemeente Aa en Hunze wil graag 'een procesbegeleider' aanstellen om de mogelijkheden voor alternatieven voor windenergie in kaart te brengen.

De partij dient vanavond een motie in. Daarin wordt het gemeentebestuur opgedragen geld uit te trekken voor een procesbegeleider, met enig statuur, die nog niet eerder een rol heeft gespeeld in het windparkdossier in de Veenkoloniën.De PvdA wil dat de coördinator ruim voor de Raad van State-uitspraak over het windpark in de Veenkoloniën met een rapport komt, dat wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken.De sociaaldemocraten willen samenwerken met de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal. De PvdA stelt voor om per gemeente 35.000 euro beschikbaar te stellen om de coördinator goed zijn werk te laten doen.