Kavels duurzame wijk bij Beilen in de verkoop

BEILEN - Belangstellenden voor een bouwkavel in het nog te ontwikkelen buurtschap Lievingerveld bij Beilen kunnen zich melden bij de gemeente Midden-Drenthe.

De gemeente gaat de boer op met de kavels. Vanaf 20 maart kunnen mensen op de website van de gemeente aangeven hoe groot hun kavel moet zijn en waar in het gebied ze willen wonen.De toekomstige bewoners van Lievingerveld krijgen veel vrijheid in hun woonwensen, zo lang het maar duurzaam is. Niet alleen moet het huis zelf gebouwd worden, maar ook de riolering, wegen en de paden moeten door de bewoners zelf aangelegd worden.Op 3 april start de gemeentelijke inschrijving. Mocht dan blijken dat meerdere mensen op dezelfde plek hun huis willen bouwen, dan moeten ze er eerst onderling proberen uit te komen. Als dat niet lukt, wordt er via de notaris geloot."Door de afwijkende manier is het best een spannend traject voor zowel toekomstige bewoners als de gemeente", zegt wethouder Dennis Bouwman. "Ik heb er alle vertrouwen in dat er een mooi buurtschap ontstaat."In Lievingerveld is ongeveer plek voor 150 kavels. De gemeente wil er tien per jaar verkopen.