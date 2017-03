ASSEN - Het is de dag na het opstappen van commissaris van de koning Jacques Tichelaar, vanwege het bevoordelen van een familielid.

Tichelaar heeft als commissaris van de koning veel gedaan voor Drenthe, zoals het behoud van banen in de provincie. En in het najaar van 2015 weet Tichelaar in tweeduizend extra opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Een overzicht: