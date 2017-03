FC Emmen-trainer Lukkien is klaar met vragen over de ranglijst

FC Emmen-trainer Dick Lukkien

VOETBAL - FC Emmen start de vierde en laatste periode in en tegen Den Bosch. Dat is een ontmoeting tussen de nummers 13 en 11 van de Jupiler League.

Voor Den Bosch is het winnen van een periode de laatste kans om nog iets van dit seizoen te maken. Via de reguliere stand heeft Den Bosch ook nog wel een kans om de play-offs te halen, maar het gat naar de 10e plaats op de ranglijst is zes punten.



'In mei moeten we op play-offplek staan'

Voor FC Emmen ligt dat anders. De Drenten staan maar één punt van een play-offplek en hebben dus nog twee ijzers in het vuur: de vierde periodetel en de eindrangschikking. Toch wil FC Emmen-trainer Dick Lukkien niet teveel kijken naar de stand. "Ik begrijp dat jij dat vraagt, maar ik kijk daarover heen. Wij willen ons spel verbeteren en daardoor meer punten pakken en in mei, als de laatste competitiewedstrijd gespeeld is willen we op een play-offplek staan."



'Niemand houdt meer van winnen als ik'

Toch erkent de trainer dat een feestje, in de vorm van een periodetitel, zeer welkom is. "Ja, ik weet dat de club en ook de supporters daar al lange tijd op wachten. Ik kan je vertellen dat we er ook vol voor gaan. Ik kan je ook vertellen dat er geen enkele trainer is die zo van winnen houdt als ik."



Zeefuik niet vanaf de aftrap

Tegen FC Den Bosch kan Lukkien nog niet vanaf de aftrap beschikken over spits Género Zeefuik, die aan het begin van de week kampte met een enkelblessure. Weer terug van een enkelblessure is middenvelder Henk Bos, die Oguzhan Türk weer naar de bank verwijst. Linksback Nick Bakker raakt zijn basisplaats kwijt aan Youri Loen. "Hij is niet gepasseerd, maar kampte ook met wat pijntjes aan het begin van de week."



Opstelling

Telgenkamp; Aslan, Lima, Siekman, Loen; Olijve, Bos, Kallon, Bannink; Peters en Klok



Live op Radio Drenthe

FC Den Bosch - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur

Door: Niels Dijkhuizen