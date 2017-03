Assen opent in mei taalhuis tegen laaggeletterdheid

ASSEN - Assen krijgt een taalhuis om de laaggeletterdheid aan te pakken. Bedoeling is dat het taalhuis medio mei opent in De Nieuwe Kolk, waar ook de bibliotheek zit.

Het taalhuis is onderdeel van een plan van aanpak van 200.000 euro voor het bestrijden van laaggeletterdheid in de provinciehoofdstad.Assen telt zesduizend mensen die slecht kunnen lezen en schrijven. Dat is één op de negen inwoners. Tweederde van de groep zijn mensen met een migrantenachtergrond.De ambitie is dat in 2020 zeshonderd laaggeletterden zijn bereikt met het project. Dat lijkt weinig, maar volgens de projectleider is het een ingewikkelde klus om de mensen te bereiken. Het vinden van de doelgroep gebeurt met de hulp van buurtteams. Zodra ze zijn getraceerd, krijgen de mensen in het taalhuis hulp met taal, rekenen of digitale vaardigheden.Andere gemeenten in Drenthe gingen Assen al voor in de aanpak van laaggeletterdheid. Dat vloeit voort uit een Taalakkoord dat in 2015 is gesloten om het probleem van de hoge laaggeletterdheid in deze provincie terug te dringen. Zo zijn er al taalhuizen en taalpunten geopend in Gieten, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Diever. Die zijn opgezet in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven en de bibliotheken.