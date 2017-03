Gewonden bij ongeluk in Nieuw-Roden

Twee auto's zijn betrokken bij het ongeluk (foto: Persbureau Meter) Twee mensen raakten gewond (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-RODEN - Bij een ongeluk op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden zijn drie mensen gewond geraakt.

Twee auto's waren betrokken bij het ongeluk. Een van de auto's belandde door de aanrijding in de sloot en de andere auto kwam tot stilstand tegen een boom.



Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht en een ander persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Een derde persoon raakte ook gewond en ging eveneens naar het ziekenhuis.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.