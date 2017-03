Sven Jonker en Nynke Sinnema weg bij DOS'46

Sven Jonker en Nynke Sinnema vertrekken bij de club (foto: DOS'46)

KORFBAL - Twee spelers vertrekken na dit seizoen bij korfbalvereniging DOS'46.

Sven Jonker stopt eind dit seizoen, omdat hij het korfballen op topniveau niet langer kan combineren met zijn baan bij een sportmarketingbureau in Den Haag.



"Ik heb het vanaf november geprobeerd met heen en weer reizen tussen kantoor en trainen, maar voor mijn gevoel is het niet mogelijk om maximaal te blijven presteren", aldus Jonker.

Hij blijft wel behouden voor de club als algemeen reserve.



"Het plan is om in de omgeving van Den Haag doordeweeks te trainen om zo fit te blijven en DOS’46 waar dan ook als speler te blijven ondersteunen. Ook als vrijwilliger blijf ik gewoon beschikbaar."



Jonker speelde zeven jaar in de selectie van DOS’46, waarvan zes jaar in het eerste team. Hij maakte zowel de degradatie uit als de promotie naar de Korfbal League mee.



Nynke Sinnema

Jonker is niet de enige die vertrekt. Ook Nynke Sinnema gaat weg bij DOS'46. Ze vertrekt na de zomer naar LDODK/Rinsma Fashion. De 23-jarige Sinnema liep vorig jaar februari een zware knieblessure op. Na een lange revalidatieperiode zegt ze toe te zijn aan een nieuwe omgeving om verder te groeien.



"Ik heb nieuwe prikkels nodig om weer vooruit te gaan", aldus Sinnema. "Ik heb vier fantastische en leerzame jaren gehad bij DOS’46 met onder meer de promotie naar de Korfbal League. Maar ik heb ook veel meegemaakt bij DOS’46. M’n kruisbandblessure en het verlies van mijn vader. Daarbij heb ik hier ontzettend veel steun gehad. Ik had me geen betere club kunnen wensen. Maar ik voel nu dat ik een nieuwe start nodig heb. Ik draag DOS een warm hart toe en dat zal altijd zo blijven."



LDODK/Rinsma Fashion staat nu derde in de Korfbal League en doet nog volop mee om de play-offs. "Ik kan in Gorredijk een nieuwe start maken."