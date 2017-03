Café The Saloon sluit voorgoed de deuren: 'Het is genoeg'

ASSEN - Westerncafé The Saloon aan de Singelpassage in Assen zal de klapdeuren nooit meer openen. "Het is genoeg," zegt eigenaresse Tamara Siekmans.

Ze staat geëmotioneerd tussen stukken hout, barlampen en de nog overgebleven cactussen die dienden als decor in het westerncafé. Het café wordt ontmanteld en dat raakt de eigenaresse zichtbaar. Maar, zegt Siekmans: "Hier op deze plek kan het café echt niet meer openen."Het café zegt al jaren last te hebben van pesterijen van buren en zelfs meerdere bedreigingen. Siekmans: "We kunnen de nooddeuren bijvoorbeeld al drie jaar niet openen, omdat ze gebarricadeerd worden door de buren. En de gemeente en politie doen niets."Gisteren werd bekend dat het café een schadevergoeding van bijna 100.000 euro eist van de gemeente. "Wij zijn veroordeeld voordat er een rechter aan te pas kwam", zegt de eigenaresse.Het café kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws, vooral door een filmpje dat in 2013 opdook. Het westerncafé was nog maar een jaar geopend toen werd gefilmd hoe de ex-vriend van de eigenaresse twee mannen zou overhalen om twee concurrerende cafés te vernielen.De cafés deden aangifte, waarop de ex-vriend werd opgepakt. Om de rust te laten terugkeren in de stad besloot de burgemeester om het café vier maanden te sluiten. Drie jaar later kwam de zaak voor de rechter, waar de verdachte werd vrijgesproken Hoewel het café officieel geen misstappen beging, is het café volgens Siekmans nu besmet met een crimineel imago. Sinds drie jaar wordt het café dan ook geteisterd door bedreigingen en pesterijen, zegt de eigenaresse.Siekmans: "Rouwkaarten kreeg ik per post. Dreigtelefoontjes op de zakelijke vaste lijn. Jerrycans met benzine voor de deur. Stenen tegen het raam van m'n woning. Nooddeuren die gebarricadeerd worden en dicht geschroefd." En dat laatste was de druppel die de emmer deed overlopen.Naast de rechtszaak over de intimidatievideo, heeft het café ook problemen met buren die klagen over geluidsoverlast. Hier zijn verschillende rechtszaken over gevoerd, maar de ruzie blijft. "Al anderhalf jaar schroeven ze steeds de vluchtdeuren dicht, waardoor ik de veiligheid van mijn gasten niet kan waarborgen," zegt Siekmans. En dus wordt het café, in ieder geval op deze locatie, niet meer geopend."Ik ben de laatste jaren steeds in de weer met rechtszaken. Dat is niet de bedoeling van mijn vak. Maar vooral: als je drie jaar lang zo intensief wordt bedreigd, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. De gezondheid van mijn vader en mij gaat voor; het is genoeg."De gemeente zegt de claim nog niet te hebben ontvangen en wil tot die tijd niet inhoudelijk reageren.