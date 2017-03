Raad Assen: 'Streep onder Sensor City'

ASSEN - De stekker kan eruit bij Sensor City. Een raadsmeerderheid in Assen wil er geen cent meer insteken.

Er moet nog een toekomstplan op tafel komen, maar vanavond werd in de raad al duidelijk dat een politieke meerderheid klaar is met het sensorbedrijf dat al miljoenen verslonden heeft.Vooral binnen de coalitie kwam het tot een flinke botsing. Daarbij draaide het om het wel of niet vervroegd betalen van 25.000 euro aan Sensor City voor het gebruik van het sensornetwerk. PvdA en D66 wilden wel, maar ChristenUnie en de Stadspartij PLOP absoluut niet. En met SP, VVD en CDA erbij, ziet een politieke meerderheid het niet zitten, om ook nog maar een cent in het sensorbedrijf te steken.Het college wilde eerst vorige maand het geld al betalen voor het netwerk, waarop de parkeergarages en de verkeerslichten aangesloten zijn. Het zou Sensor City helpen bij een oplossing met de schuldeisers, zo had het bedrijf aangegeven, want dat heeft bijna een miljoen tekort.Assen krijgt normaal gesproken pas in de zomer een rekening, maar het in problemen verkerende Sensor City wilde de 25.000 euro graag eerder. Het college zou helpen, maar na forse kritiek van enkele fracties trokken b en w het voorstel deze week weer in. "We hebben goed geluisterd naar de raad. Er was geen draagvlak", aldus wethouder Maurice Hoogeveen.Maar PvdA en D66 deden er alles aan de 25.000 euro toch los te peuteren, om het netwerk in de benen houden. Vooral om er zeker van te zijn dat de parkeergarages en de verkeerslichten blijven werken.Ook wijzen ze op onderwijsinstellingen en bedrijven die toekomst zien voor het netwerk en het willen houden "Die boodschap hebben we vorige maand duidelijk gehoord. En als Sensor City straks toch failliet gaat, omdat die 25.000 euro van ons niet komt, staan wij straks achterin de rij van belangstellenden bij de curator. Dan is het afwachten wat er gebeurt met onze parkeergarages en stoplichten", aldus PvdA-fractievoorzitter Martin Sagel.Maar coalitiepartners ChristenUnie en Stadspartij PLOP zijn helemaal klaar met het sensoravontuur. Ze willen 'absoluut geen cent meer in Sensor City steken'. "Er zijn al miljoenen ingestoken die vervlogen zijn. We kunnen de burgers dit niet meer verkopen. Het heeft al lang genoeg geduurd. We hebben genoeg mooie praatjes gehoord de afgelopen drie jaar", aldus fractievoorzitter Bert Wienen.Volgens de ChristenUnie is er ook geen sprake van een reguliere betaling, zoals het college stelt. "We zouden nu al betalen voor nog niet geleverde diensten, er is in juni nog geen stoplicht aangegaan." Ook VVD, SP en CDA willen niks meer in Sensor City steken. Wat deze partijen betreft komt er een streep onder het verhaal.Over de toekomst van Sensor City praat de gemeenteraad op 16 maart verder. Zo is er van Assen een lening gevraagd van acht ton, om de stichting overeind te houden en daarmee ook het meetnetwerk. Maar gezien de stemming in de raad vanavond, is dat een onbegaanbare weg.