Gerald Aukes nieuwe hoofdtrainer DOS'46

Gerald Aukes keert terug bij DOS'46 als hoofdtrainer (foto: Marco Spelten)

KORFBAL - Gerald Aukes wordt na de zomer de nieuwe hoofdtrainer van DOS’46. Hij volgt Daniël Hulzebosch op, die onlangs bekendmaakte te stoppen als hoofdtrainer in Nijeveen.

DOS’46 heeft met Aukes een overeenkomst van één jaar afgesloten, met een optie op een tweede jaar. Oud-PKC trainer Edward Jonkman wordt assistent van Aukes.



Extra impuls

"Door op veel plekken en in verschillende culturen te hebben gewerkt, denk ik dat we samen met Jonkman en oud-speler Peter Lageweg een technische staf hebben die een extra impuls kan geven aan de ambitie van spelers en club", aldus Aukes.



Het bestuur van DOS’46 is blij dat de technische staf voor volgend seizoen rond is. "We zijn ervan overtuigd dat we met deze staf als club een volgende stap kunnen maken", aldus bestuurslid Topkorfbal Ron Raterman.



Weerzien

De 51-jarige Aukes was al eerder werkzaam in Nijeveen. Hij startte er in 1995 zijn trainersloopbaan als coach van de Nijeveense reserves. In 1997 kreeg hij het vlaggenschip onder zijn hoede. DOS’46 klopte onder zijn leiding voor het eerst op de deur van Ahoy. In zijn derde jaar behaalde DOS’46 de veldfinale, die het ternauwernood verloor van Die Haghe.



In zijn verdere trainerscarrière stond Aukes aan het roer bij KZ/Hiltex, LDODK/Rinsma Fashion en DVO/Accountor. Bij die laatste club kreeg hij onlangs zijn ontslag vanwege een tegenvallend resultaat.