'Uniek in Drenthe: de sociale huiskamer'

GASSELTERNIJVEEN - Ouderen kunnen er langs komen voor wat gezelligheid, spelletjes of een goed gesprek. De sociale huiskamer in Gasselternijveen.

Wethouder Harry Dijkstra van Aa en Hunze verrichtte vanmiddag de officiële opening, maar de sociale huiskamer is al een paar maanden in gebruik. Het concept is volgens de initiatiefnemers uniek. Iedereen kan hier terecht, ook zonder persoongebonden budget (pgb) of een ander rugzakje met geld. "De dagbesteding is hier gratis", vertelt vrijwilliger Piet Wolters.



Vrijwilligers

De sociale huiskamer scheelt de gemeente op termijn geld, want een gelukkige oudere heeft minder zorg nodig. "De inzet van vrijwilligers zorgt ervoor dat de dagbesteding hier bijna gratis is", zegt wethouder Harry Dijkstra. "Het gaat ons in eerste instantie om het welzijn van de mensen, die door dit initiatief in hun eigen dorp kunnen blijven." De zorghuiskamer heeft één betaalde kracht.



Twee keer per week

Op dinsdag en donderdag bezoeken zo'n twintig ouderen de huiskamer. "Het is hier erg leuk", zegt Dientje Siepel. Ze is een van de ouderen die regelmatig naar MFA de Spil komt, waar het initiatief een eigen onderkomen heeft. "Iedere donderdagochtend kom ik hier. Niet omdat ik eenzaam ben hoor. Ik heb hobby's genoeg."

