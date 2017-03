Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - De week is om voor je het weet. Maar gelukkig is er dan het weekend waar weer van alles te doen is. Wij hebben een aantal op een rijtje gezet.

Het Huus van de Taol bestiet tien jaor en daorum hebt ze zaoterdag lös huus. Tussen 10.00 en 16.00 uur kan elk en ien der rondkieken en is der van alles te doen. Moeite met het Drents? Dan kunt u meedoen aan een cursus. Verder is en onder meer een symposium, Martije is er met haar Drentse kinderliedjes, er is poëzie en een kindertheater. Het Huus van de Taol vindt u in het gemeentehuis in BeilenIn de Jacobuskerk in Rolde wordt zaterdag een uitvaartbeurs gehouden. Dat gebeurt ter ere van het honderdjarig bestaan van de Uitvaartvereniging Rolde. Op de beurs staan meerdere bedrijven uit de uitvaartbranche. Ook worden lezingen gegeven door onder meer een notaris en een dominee.Zin in een wandeling? Zaterdag wordt een excursie gehouden over landgoed Overcingel in Assen. Tijdens een wandeling van 1,5 uur vertelt een gids over de geschiedenis en de flora en fauna op het landgoed. De krokuswandeling start om 14.00 uur aan de Oostersingel 27.Voor wie meer van rook, lawaai en veel pk's houdt is dit weekend de TT Hall een fantastische optie. Daar wordt flink gebulderd met gigantische trekkers bij het zogeheten Tractor Pulling . Vandaag zijn de trekkers al warm gereden. Vrijdagmiddag vanaf 17.00 beginnen de lichte klassen. Zaterdag vanaf 13.00 spuiten de uitlaatgassen weer door de hal tijdens de zwaardere klassen.Dartliefhebbers kunnen hun hart dit weekend ophalen in café De Poort in Coevorden tijdens de dartreünie. Er zijn meerdere dartlegenden aanwezig, onder wie: Andy Fordham, Tony o'Shea en Darryl Fitton. Daarnaast is ook wereldkampioene Francis Hoenselaar aanwezig. En het blijft niet bij aanwezig zijn: bezoekers maken ook de kans om samen met hun idolen een partijtje te gooien tijdens het blind koppeltoernooi.Voor de wandelaars onder ons is Anloo dit weekend misschien een optie. Zondag wordt daar een wandeling gehouden. De route gaat langs allerlei historische plekken in de buurt. Er wordt onderweg onder andere gesproken over 10.000 jaar dodencultuur. Via allerlei mooie bezienswaardigheden in de natuur loopt de route terug naar Anloo, naar de Magnus kerk. De route begint bij toegangspoort Homanshof in Anloo om half 2. Meedoen kost niets.Enige affiniteit met country muziek en dans? In Zuidwolde is aankomende zondag om 14.00 een Line Dance activiteit. Dansers kunnen zich ritmisch uitleven op allerhande countryklassiekers. Dini Bouwmeester en Ina Doldersum geven de cursus en het is in ontmoetingscentrum de Boerhoorn.