Jeugd Asser Boys speelt niet meer op kunstgras

ASSEN - Het bestuur van voetbalclub Asser Boys heeft besloten haar jeugdvoetballers onder de 13 jaar niet meer te laten spelen op kunstgras.

Het bestuur heeft het besluit genomen omdat de berichtgeving over het gevaar van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden tot onrust leidt bij de ouders.De club heeft nog één gewoon trainingsveld, waar de jeugd kan trainen, laat bestuurslid Sjoerd Romnouts weten. Wedstrijdvelden zijn er genoeg. "We wachten nu af tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid van kunstgras. Tot die tijd blijven onze kunstgrasvelden gesloten", aldus Rombouts.Een uitzending van het tv-programma Zembla over de gevaren van het rubbergranulaat deed veel stof opwaaien. Ondanks dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu later onderzoek deed waaruit bleek dat kunstgras geen gevaren voor de gezondheid oplevert, is er nog steeds veel onduidelijkheid. Wetenschappers spreken elkaar tegen.Eerder sloten SC Erica, VV Annen en Rolder Boys al hun kunstgrasvelden voor jeugdleden.