Aa en Hunze wil geen coördinator voor alternatieven windmolens

GIETEN - De gemeenteraad in Aa en Hunze wil geen procesbegeleider die de alternatieven voor windenergie in kaart gaat brengen.

Een plan van de PvdA-fractie haalde het niet. De partij wilde 35.000 euro beschikbaar stellen om verschillende alternatieven op een rij te zetten. "Zoals zonne-energie, besparing en andere vormen van energie", aldus PvdA-raadslid Henk Santes.



De coördinator zou iemand moeten zijn die Den Haag kan overtuigen dat de alternatieven haalbaar zijn. De gemeenteraad in Borger-Odoorn stemde eerder in met een soortgelijk voorstel en ook in Stadskanaal wordt volgens de PvdA over een coördinator gesproken.



Tegen een coördinator

Andere fracties in de gemeenteraad zien het plan niet zitten. "De opdracht en doelstelling zijn mij niet helder genoeg", aldus VVD-fractievoorzitter Willem Bartelds. Hij vindt 35.000 euro bovendien te veel geld "Deze persoon moet wel iemand zijn met een heel zwaar uurtarief."



GroenLinks en D66 vinden dat het voorstel te vroeg komt. "We weten nog niet waar de moeilijkheden zitten", aldus Arie Fonk van D66. "We zijn er als raad nog niet uit wat we willen met al die zonneparken, dat moeten we eerst maar eens doen", aldus Gabriëlle van Dinteren van GroenLinks. "Als ze in Den Haag nu nog niet weten dat de bevolking tegen windmolens is, weet ik het ook niet meer", zegt Rikus Harms van de Combinatie Gemeentebelangen.



Beleid

De gemeente Aa en Hunze heeft inmiddels voor honderden hectares aan aanvragen voor zonneparken binnengekregen. "We zijn bezig met het ontwikkelen van beleid. Als het goed is praat de raad daar op 22 juni over", aldus GroenLinks-wethouder Co Lambert.

