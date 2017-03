Stelling: Ouders moeten hun kinderen beter beschermen tegen gehoorschade

ASSEN - Dat een bezoek aan een concert of discotheek gehoorschade bij jongeren kan opleveren, is bekend. Maar Kno-artsen waarschuwen nu ook dat steeds meer jonge kinderen blijvende gehoorschade oplopen doordat ouders ze met een koptelefoon op voor de tv 'parkeren'.

De artsen vragen daar vandaag op de Internationale Dag van het Gehoor. De tere binnenoortjes van de kleine kinderen kunnen op die manier flink beschadigd raken. De kleintjes groeien tegenwoordig als het ware op in een geluidsbox, zegt een van de bezorgde artsen.Zit uw kind wel eens met een koptelefoon op voor de televisie? Of doet u er juist alles aan om de oren van uw kind te beschermen?Meepraten over de stelling van vandaag? Op Facebook.com/RTVDrenthe kunt u uw reactie achterlaten. Uw mening uiten kan normaal gesproken ook in de Leste Ronde op Radio Drenthe tussen 17.30 en 18.00 uur. Dat kan vandaag niet in verband met de komende verkiezingen. Elke werkdag is een lijsttrekker of de nummer twee van een politieke partij op bezoek. Die kunt u het hemd van het lijf vragen.Gisteren brachten 1962 mensen hun stem uit op de stelling dat het belangrijk is dat nieuwe commissaris van de koning uit Drenthe kom. Ruim 65 procent van de stemmers vindt dat een goed idee. Ruim 34 procent was het oneens met de stelling.