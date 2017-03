Onderzoek naar aardbevingsschade Zuidlaren begonnen

De schade in Zuidlaren wordt geïnventariseerd (foto: ANP/Remko de Waal)

ZUIDLAREN - In Zuidlaren is gestart met de inspectie van woningen waaraan schade is gemeld na de aardbeving van 23 december vorig jaar.





Inspecties

De NAM heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos de opdracht gegeven de woningen te onderzoeken. Het bureau verwacht de inspecties begin april af te ronden. Daarna wordt onderzocht en beoordeeld wat de oorzaken zijn van de schades aan de woningen.



De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting begin juni van dit jaar bekendgemaakt aan de schademelders.



Schade

Als de schade aan een woning veroorzaakt is door de aardbeving, heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding door de NAM. Wanneer bewoners het oneens zijn met uitkomsten van het onderzoek, kunnen ze dat melden bij de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), die de zaak dan verder onderzoekt. De omgeving van Zuidlaren werd toen getroffen door een aardbeving met kracht van 2.4 op de schaal van Richter . In totaal kwamen 213 schademeldingen binnen.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden