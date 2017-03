'Wolf doodgereden op A28 bij Veeningen'

VEENINGEN - Op de A28 is deze week een wolf doodgereden. Het dier lag in de berm ter hoogte van Veeningen.

"Het is honderd procent een wolf. Het is een jongvolwassen mannetje", zegt de stichting Faunavisie Wildcare in het Groningste Westernieland. Het dier werd daar vanochtend binnengebracht.Het dier is voor onderzoek naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht gebracht. "Daar wordt gekeken of het echt een wolf is", zegt Kim de Vries van de provincie Drenthe. Volgens haar lijkt het op het eerste gezicht wel om een wolf te gaan.Er komen vaker meldingen over wolven uit Drenthe. In november werd bij Wachtum een American Indian Dog verward met een wolf.In april werd een doodgebeten schaap gevonden op natuurterrein Hondsrug Hunzebos tussen Odoorn en Exloo. Volgens wolvenkenner Jos de Bruin was dat mogelijk het werk van een wolf.De laatste keer dat in Drenthe een wolf werd gezien was in maart 2015. Het dier werd eerst gezien bij Noord-Sleen. Daarna liep de wolf via Groningen terug naar Duitsland. Daar werd het dier uiteindelijk doodgereden op de A7 bij Berkhof.De wolf trekt vanuit Oost-Europa naar het westen. In Duitsland lopen waarschijnlijk meer dan vijfhonderd wolven rond. In het aan Drenthe grenzende Nedersaksen lijkt de wolf, volgens het jachtgenootschap in die deelstaat, ook helemaal terug.