Kinderen pimpen ‘saai’ schoolplein in Borger

Kinderen bezig op het schoolplein. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

BORGER - Saai, te veel tegels, te veel beton. Leerlingen van de scholen die in het gloednieuwe Hunzehuys in Borger zijn niet tevreden over de pleinen rond het multifunctionele gebouw. En daarom steken ze de handen uit de mouwen om de omgeving groener te maken.

Leerlingen van OBS De Meander en CBS De Borgh zijn begonnen met het verplaatsen van rododendrons die nu nog aan de rand van het perceel staan, maar straks een plaatsje krijgen op een nog aan te leggen aarden wal. Ook zijn er al hekjes weggehaald. “Het wordt leuker en groener”, zegt een leerling.



Directeur Koen Woltmeijer van CBS De Borgh juicht het pimpen van het plein van harte toe. “Achteraf moet je misschien concluderen dat we met z’n allen te veel focus hebben gehad op het gebouw en de inrichting en dat we ons wat hebben verkeken op de omgeving.”



Ook de gemeente Borger-Odoorn en omwonenden zijn nauw betrokken bij de remake van de omgeving van het Hunzehuys. Volgende week vrijdag, tijdens NL doet, wordt de klus afgerond.

Door: Steven Stegen Correctie melden