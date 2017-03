'Drie dode schapen in Garminge mogelijk aangevallen door wolf'

GARMINGE - In Garminge zijn vanochtend drie dode schapen gevonden. Mogelijk zijn de dieren aangevallen door een wolf.

Een schaap is flink toegetakeld aan de kop. Bij een ander duidelijk te zien is dat het schaap is aangevreten. Volgens de eigenaar was een derde schaap op slag dood.Kenners zeggen dat schapen vaak in hun hals worden gepakt, wanneer ze worden gegrepen door een wolf. Daardoor rijst het vermoeden dat de drie schapen slachtoffer zijn geworden van een wolf.Vanochtend werd op de A28 bij Veeningen een dode wolf gevonden. Het is nog niet vastgesteld dat het daadwerkelijk om een wolf gaat, maar een aantal experts is er al zeker van dat het om een wild exemplaar uit Duitsland gaat.Het dier is voor onderzoek naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht gebracht. Volgens de provincie moet later vanmiddag duidelijk worden of het inderdaad om een wolf gaat.