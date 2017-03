Monteur agrarische sector M/V

Voor een bedrijf dat internationaal opereert zoeken wij een junior monteur agrarische machines. Je wordt internationaal ingezet bij het modificeren van landbouwgerelateerde machines, later evt. ook installatie + onderhoud en opstellen van rapportages via app. Werklocatie Europa.

Het betreft een tijdelijk, mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.Toelichting dienstverband: De werkzaamheden kunnen in heel Europa zijn. Eerst contract voor 7-8 maanden, mogelijk langer. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. 2-4 weken in het buitenland, daarna naar NL om bij te komen. Werkdagen: ma t/m za-morgen, zondag vrij.Eisen: Technische achtergrond, ervaring/affiniteit met agrarische sector, zelfredzaam. Bereid om 2-4 weken achter elkaar van huis te zijn. In bezit van rijbewijs B. Sociale instelling, beheersing van de Engelse taal in woord, enige kennis van Duits/Frans is meegenomen.Rijbewijs: B (eis)