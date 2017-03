'Deze wolf heeft in gevangenschap geleefd'

VEENINGEN - "Ik vraag me af of deze wolf hier zelf naartoe gelopen is." Dat zegt Henk Dietz uit Ruinen. Toevallig liep hij vanochtend vroeg op de parallelweg naast de A28 toen hij twee mannen van Rijkswaterstaat in de weer zag met de gevonden wolf.

Het dier werd op de A28 bij Veeningen gevonden. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat hebben het dier van de weg gehaald. Zij kregen rond 6.00 uur de melding van een dood dier op de weg."Ik ben even over de sloot gesprongen om erbij te gaan kijken, want ik heb wel verstand van dieren", zegt Dietz. "De nagels van het dier waren niet afgesleten. Dat wijst erop dat hij niet op asfalt heeft gelopen, maar alleen op zand."Hij gelooft daarom niet dat de wolf zelf over de snelweg gelopen heeft, maar eerder dat iemand het dier uit een auto heeft gegooid. Dietz, die eigenaar is van Vogelpark Ruinen, weet naar eigen veel van dieren omdat hij in dierenparken over de hele wereld heeft gewerkt."Daarom kon ik bijvoorbeeld ook zien dat het dier in gevangenschap heeft geleefd, omdat hij erg dik was. Een wolf die in het wild heeft geleefd, is dat niet."De gevonden wolf is eerst naar de stichting Faunavisie Wildcare in het Groningse Westernieland gebracht. Hij wordt verder onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.