Autokrakers teisteren Emmen en omgeving

De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen en omgeving zijn de afgelopen twee maanden zestig auto-inbraken gepleegd. Volgens inspecteur Simon Westerhof van de politie werden in Emmen zelf 45 autokraken gepleegd, in de omliggende dorpen tien en in Coevorden vijf.

"In Emmen springen de wijken Angelslo, Emmermeer, Bargeres en Emmerhout eruit", zegt Westerhof. De daders gaan overal op dezelfde manier te werk: ze tikken een ruitje in om binnen te komen.



Westerhof: "De buit bestaat uit navigatieapparatuur, portemonnees, laptops, contant geld en gereedschap. Mensen laten van alles voor hun autoruiten liggen. Een dief hoeft maar een tientje te zien liggen om te vermoeden dat er meer geld in ligt."



De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn. "Er is DNA-materiaal gevonden en opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut, maar het duurt even voor we daar de uitslag van hebben."