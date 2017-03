Seksclub Pretty Women in Emmen gesloten

Seksclub Pretty Women in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - De gemeente Emmen heeft seksclub Pretty Women in Emmen gesloten.

Volgens de gemeente is er onvoldoende toezicht op de structuur van de bv.



Een vrouwelijke bestuurder van de seksclub zou eerder deze week zijn ontslagen, meldt Martin Kecht aan RTV Drenthe. Knecht is eigenaar en enige aandeelhouder van de club. Volgens Knecht heeft hij zichzelf nu ook opgeworpen als bestuurder.



"Ik heb dat ook netjes gemeld bij de gemeente, dus ik begrijp niet waarom de club nu alsnog is gesloten", aldus Knecht. Volgende week gaat hij opnieuw in gesprek met de gemeente, in de hoop dat de club zo snel mogelijk weer open kan.



De gemeente laat weten dat de club weer open mag, zodra duidelijk is wie de dagelijkse leiding heeft.