Problemen met riolering in Nieuw-Amsterdam aangepakt

Wethouder René van der Weide gaf het startsein voor het project (foto: gemeente Emmen)

NIEUW-AMSTERDAM - In Nieuw-Amsterdam is het startsein gegeven voor een rioolproject in de omgeving van de Wijkstraat.

Volgens de gemeente hebben buurtbewoners al jaren te kampen met wateroverlast als het hard regent. De gemeente gaat daarom de riolering vernieuwen. Ook gaat de gemeente de straat herinrichten.



De verwachting is dat de werkzaamheden aan het einde van het jaar klaar zijn.