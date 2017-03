Ondernemend: Vietnam is het nieuwe China voor Drentse bedrijven

EMMEN - De aandacht van het bedrijfsleven verlegt zich van China naar Vietnam. Reden genoeg voor tien Drentse bedrijven om eind deze maand op handelsmissie te gaan naar Vietnam.

De handelsmissie is er op initiatief van gemeenten als Emmen, Hoogeveen en Coevorden. De missie wordt georganiseerd door Twiss International uit Emmen. Eigenaar Simon Dousma vertelt er over in het TV Drenthe-programma Ondernemend.Dousma: "Vietnam is een land in opkomst en er is veel te halen". Maar ook andersom is er contact. Zo komen er bedrijven uit Vietnam naar Drenthe, net als een groep studenten die een opleiding volgt aan de Stenden Hogeschool in Emmen.De andere gasten in Ondernemend zijn Dave Damen van Alcoholbrillen.nl en Charlotte van der Velde van Waste Wise.Damen is een starter met zijn koffer vol alcoholbrillen. Deze brillen, die lijken op skibrillen, geven een zo getrouw mogelijk beeld van wat je ziet als je te veel alcohol hebt gedronken. "Ik zou het liefst hebben dat ze op iedere school van deze brillen hebben. Dan kunnen leerlingen ervaren hoe het is en wat je ziet als je dronken bent."De 20-jarige Charlotte van der Velde van Waste Wise is een starter in de ondernemerswereld. Een idee voor een slimme vuilnisbak ontstond tijdens een hackaton. Samen met vrienden besloot ze een bedrijf te beginnen en deze vuilnisbak vol elektronica te ontwikkelen. "Mensen gooien veel weg en doen dat onbewust. Wij willen ze wijzen op wat ze weggooien en wat je daar allemaal mee kan doen.Ondernemend is vandaag te zien na het nieuws op TV Drenthe en via de website van Boom Uitgevers. Zondag is er een herhaling op TV Drenthe om 10.00u, 13.00u, 16.00u en 22.00u.