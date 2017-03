Gasselternijveen krijgt definitief weer een supermarkt

De oude supermarkt in Gasselternijveen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

GASSELTERNIJVEEN - Het dorp Gasselternijveen krijgt weer een eigen supermarkt.

De Spar-supermarkt in het dorp sloot vorig jaar september de deuren. Sindsdien zet een stuurgroep in het dorp zich in voor de terugkeer van een dorpswinkel. De verwachting is dat de nieuwe supermarkt na Pasen de deuren opent.



Verbouwing

"Het oude pand van de Spar moet eerst worden schoongemaakt en enigszins verbouwd", zegt Jan Willem Koops van de stuurgroep. De winkel wordt gerund door ondernemer Henk Hoeve uit Eexterveenschekanaal.



Crowdfunding

De stuurgroep die de supermarkt weer open wil krijgen had al eerder een ondernemer op het oog. Die haakte af om persoonlijke redenen. Het startkapitaal voor de winkel is opgehaald in het dorp met een crowdfundingsactie, Mensen konden een bedrag lenen aan de supermarkt. Het geld krijgen ze later terug in de vorm van boodschappen.

Door: Jeroen Kelderman