'Inwoners willen een tweede Eric als burgemeester'

Eric van Oosterhout samen met zijn vrouw en dochter Renske (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelderman)

GIETEN - Burgemeester Eric van Oosterhout heeft vanmiddag officieel afscheid genomen van de gemeente Aa en Hunze.

Burgemeesters, politici, zijn vrouw en tientallen andere belangstellenden woonden een buitengewone raadsvergadering bij, waarin de vertrekkend burgemeester werd toegesproken. "Toespraken zijn alleen leuk als ze kort zijn en een leuke tekst hebben", aldus voorzitter van de vergadering Annemieke Smit.



Geen handjesschudder

In verschillende toespraken werd stilgestaan bij het burgemeesterschap van Eric van Oosterhout, die later deze maand wordt geïnstalleerd als eerste burger van Emmen.

"Eric vond het vooral leuk buiten het gemeentehuis. Jij ging echt het gesprek aan met mensen. Een burgemeester die meer is dan een handjesschudder. Een bezige bij, je was overal", aldus Annemieke Smit tegen Van Oosterhout.



Toespraken

Wethouder en loco-burgmeester Henk Heijerman en voorzitter van de burgemeesterskring Drenthe, Marco Out, kwamen aan het woord en haalden persoonlijke herinneringen op. Zanger Egbert Meyers speelde een paar nummers voor de burgervader. Eric van Oosterhout is blij met alle positieve woorden bij zijn afscheid. "Normaal lig je in je kist en hoor je er niets van", grapt de vertrekkend burgemeester.



Profielschets

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een profielschets voor de nieuwe burgemeester. De gemeente Aa en Hunze heeft inwoners gevraagd om mee te denken. "Wat we vooral horen is: we willen weer zo iemand als Eric. Een tweelingbroer van Eric is ook goed", vertelt Annemieke Smit. "Het bureau dat ons helpt bij de profielschets heeft dit nog nooit meegemaakt."



Receptie

Na de buitengewone raadsvergadering is op het gemeentehuis een receptie, waarbij iedereen die dat wil Eric van Oosterhout gedag kan zeggen.

Door: Jeroen Kelderman