Wolvenkenner: Doodgereden dier is bijna zeker een wolf

VEENINGEN - Volgens wolvenkenner Jos de Bruin uit Nijmegen is het dier dat is doodgereden op de A28 bij Veeningen vrijwel zeker een wolf.

"Vanaf een foto is het nooit met honderd procent zekerheid te zeggen, maar dit lijkt mij toch wel bijna zeker een wolf. Ik denk dat het een wilde wolf is, dat ligt voor de hand", aldus De Bruin, die een wolvenopvang heeft en al ruim twintig jaar tussen de wolven leeft."De kleur, de poten, de vacht, de kop; aan alles ziet het eruit als een Europese wolf." Dat de wolf in Drenthe is, verbaast De Bruin niet. In het Duitse Nedersaksen, dat aan Drenthe grenst, zijn meerdere roedels met jonge wolven. "Die jonge wolven zijn nu zo'n twee jaar en worden loops. Die gaan de hort op en gaan op zoek naar een eigen territorium. Dat ze nu opduiken aan de Nederlandse grens is eigenlijk vrij logisch en te verwachten."De kans dat er de komende jaren meer wolven opduiken in Drenthe wordt dan ook steeds groter volgens de wolvenkenner.