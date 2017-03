Tentoonstelling Neie Boeren geopend: 'Verhalen van jonge, Drentse boeren'

Bert Bonder, zijn zoon Jorn en koe Geeske 240 op het schilderij (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Kunstenaar Harrie Visser (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De schilderijen laten verhalen zien van jonge boeren (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Bert en Jorn Bonder samen met Geeske 240 (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

RODEN/UBBENA - Tien jonge Drentse boeren lieten zich de afgelopen tijd portretteren. Het resultaat is de komende tijd te zien in Roden.

"Het zijn melkveehouders, varkenshouders, bloemisten en tuinderijen", vertelt kunstenaar Harrie Visser uit Emmen.



Ieder schilderij heeft eigen verhaal

De schilderijen laten het verhaal zien van jonge boeren. "Het is belangrijk dat mensen anders gaan kijken naar de boeren hier in Drenthe, want dat wordt soms verkeerd bekeken", vertelt Visser.



"We hebben gekozen voor de naam Neie Boeren omdat het de verhalen van de hedendaagse jonge, innovatie boeren laat zien. En het zijn veel verschillende verhalen. Het is tegenwoordig heel anders dan vroeger. Nu zijn er allerlei moderne technieken, vroeger werd er bijvoorbeeld nog met de hand gemolken."



'Boeren moeten positiever in het nieuws'

Bert Bonder uit Ubbena is melkveehouder. Samen met zijn zoon Jorn en koe Geeske 240, die 100.000 liter melk heet gegeven, liet hij zich schilderen. "Ik heb meegedaan om de boeren wat positiever in het nieuws te krijgen. Er is heel veel onwetendheid onder de mensen wat we allemaal moeten doen voor het product in de winkel ligt."



En over het eindresultaat is de Drentse melkveehouder heel erg te spreken: "Ik ging er heel blanco in en dacht: het is een schilderij, het zal allemaal wel, maar ik vind het eindresultaat erg mooi."



De kunstenaars en de geportretteerde boeren krijgen veel positieve reacties op de expositie. Die is deze maand te zien in Roden en gaat daarna door naar de Grote Kerk in Emmen.

Door: Janet Oortwijn