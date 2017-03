Ondernemer gelooft in succes Butlercase: 'Buren zijn het zat om pakketjes aan te nemen'

De butlercase (foto: RTV Drenthe)

BORGER - Ondernemer Jeroen Visser verwacht dat hij het druk gaat krijgen. Hij bedacht een soort opbergbox die mensen aan hun huis kunnen bevestigen. Daarin kan de pakketbezorger pakjes achterlaten als er niemand thuis is.

Visser kwam op het idee voor deze 'Butlercase' nadat hij zelf pas bij de derde poging van een bezorger zijn online bestelde spullen in ontvangst kon nemen. "Die man baalde daar natuurlijk van. En ook voor de klant is het niet fijn, want je wilt je spullen zo snel mogelijk hebben. Ik had net boodschappen gedaan, stond met zo'n opvouwbaar kratje in m'n handen en het idee was geboren."



De Butlercase is een opvouwbaar, hufterproof en afsluitbaar kastje dat aan de buitenmuur wordt bevestigd. In ingeklapte toestand neemt het nauwelijks ruimte in. Een pakketbezorger kan er iets in achterlaten en trekt dan het deksel dicht. Dat kan daarna alleen met een sleutel worden geopend.



Visser verwacht en hoopt dat zijn vinding een grote vlucht gaat nemen. "Het aantal aankopen online stijgt flink. Ik weet ook dat zo'n 30 procent van de bestellingen niet bij de eerste ronde kan worden aangeboden. Daar ligt een behoorlijke markt. Ik verwacht ook dat leveranciers de voordelen gaan zien. En ik hoor ook wel eens dat buren het zat zijn om steeds bestellingen van buren aan te nemen."



Uitkomst

Ondernemer Herwin van den Berg uit Borger heeft inmiddels een Butlercase aan de muur hangen. "Ik vind het een geweldig idee, een uitkomst. We zijn veel op weg en er is niet altijd iemand aanwezig. Zo lopen we geen levering mis. En ook uit oogpunt van milieu is het veel beter. Er hoeft nu geen tweede keer een busje te rijden."



Buren

Vooral in stedelijke gebieden lijken steeds minder mensen bereid om een pakketje voor de buren aan te nemen als die niet thuis zijn, zo berichtte het Algemeen Dagblad in januari. Maar dat lijkt in Borger wel mee te vallen. "Wij merken niet dat er minder bereidheid is", zegt Henry Everts van Jyve koeriers. "Maar niet alle aanbieders waarvoor we werken willen dat we bestellingen bij buren afleveren."

Door: Steven Stegen Correctie melden