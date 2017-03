Ondernemend: Het beste medicijn vind je bij de kastelein

DEURZE - Er hangen van die typische tegeltjeswijsheden aan de muur en er staat een stamtafel met stoelen voor de vaste gasten. En dat al ruim tachtig jaar. Alie en Harry Hilbrands zijn de uitbaters van café De Aanleg in Deurze vlakbij Assen.

Dat doen ze met veel passie. Alie staat in de keuken en Harry doet de bar en de bediening. Gewoon ook omdat dit het leukste werk van de wereld is.De tegeltjes aan de wand laten teksten zien als: 'Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen'. Of nog zo'n bekende: 'Het beste medicijn vind je bij de kastelein'. Café De Aanleg in Deurze bij Assen bestaat al 185 jaar. En de familie Hilbrands heeft het al 85 jaar in bezit. Zangeres Ilse de Lange trad er als kind al eens op.Het beroep van kastelein is wel wat veranderd volgens Harry. "Ik ben psychiater, maatschappelijk werker en dominee tegelijk." En dan heb je tegenwoordig ook al die sociale media als Facebook. "Vroeger hoorde je hier alles. Tegenwoordig vragen ze elkaar in het café via de telefoon wat ze willen drinken."Maar ondanks die 'modernigheden' stoppen ze er nog lang niet mee. "We voelen elkaar aan en weten precies wie wat doet. Dit is veel te leuk".Harry en Alie Hilbrands vertellen over hun passie in Ondernemend op TV Drenthe.