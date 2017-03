Opnieuw verdachte opgepakt voor woningoverval in Nes

Er is nog een verdachte opgepakt voor een overval in Nes (foto: RTV Drenthe)

NES - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een vierde verdachte opgepakt voor een gewelddadige overval in Nes.

Eerder werden drie Drentse verdachten opgepakt: twee mannen van 30 en 41 uit Emmen en een man van 26 uit Klazienaveen. Van hen zit alleen de 30-jarige man nog vast.



De verdachte die nu is opgepakt, heeft volgens het OM de Servische nationaliteit. Hij werd in Frankrijk gepakt, maar is nu in Nederland.



De woningoverval in Nes gebeurde in juni vorig jaar. De daders gebruikten veel geweld en de 73-jarige bewoner raakte gewond. De overvallers gingen er vandoor met antiek.



Het OM meldt dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.