'Ik ben blij dat we dit gebouw niet hebben platgegooid'

De gerenoveerde rijksluchtvaartschool is opnieuw geopend (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Opening van de gerenoveerde Rijksluchtvaartschool (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

EELDE - Het had weinig gescheeld of het gebouw was met de grond gelijk gemaakt. Maar de oude Rijksluchtvaartschool in Eelde staat er nog en is vandaag opnieuw geopend. Niet voor piloten dit maal, maar voor kunstenaars en jonge ondernemers.

"Het is maar goed dat er niet altijd naar bestuurders wordt geluisterd," zegt gedeputeerde Cees Bijl grappend. "Mijn collega Brink zei nog wel eens: shovel ervoor. En ik denk dat ik in het verleden ook nog wel eens zei: Bom erop! Maar gelukkig zijn we wijzer geworden en hebben mensen met verstand ons ervan overtuigd dat dit gebouw bewaard moet blijven."



Werkplekken

In het gebouw is nu ruimte voor evenementen en er zijn werkplekken te huur. "De grote centrale ruimte was vroeger de recreatiezaal van de luchtvaartschool. Hier stonden onder andere biljarttafels", zegt Gijs Ensink, van BOEi, een organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed.



En met die renovatie is architectuur-historicus Annelike Brinkman maar wat blij. Want hoewel het pand op het eerste oog misschien een oud, afgebladderd kantorenpand lijkt, is volgens haar niets minder waar. "Dit is het laatste ontwerp van Bart van der Leck, een van de kunstenaars van kunstenaarscollectief De Stijl."



Kleurrijke kubussen

Kunststroming De Stijl is onder andere bekend geworden door kunstenaars als Piet Mondriaan. De kunstenaars van De Stijl staan bekend om het gebruik van vierkanten en kubussen in de kleuren rood, blauw en geel. Dit jaar bestaat de kunststroming honderd jaar.

"Kijk, die kleurrijke kubussen zie je hier bij dit pand ook overal terugkomen. Dat was heel bijzonder voor die naoorlogse jaren," vertelt de enthousiaste Brinkman. Ze hoopt dat ook de andere gebouwen rond het hoofdgebouw worden opgeknapt. "De luchtvaartschool was immers een soort campus, dus die horen er ook bij."



Monument

De voormalige school is een provinciaal monument en de gebouwen zijn begin 2016 door de provincie aangekocht voor het symbolische bedrag van één euro. De renovatie kostte enkele tonnen. Als het gebouw genoeg huur heeft opgebracht, wordt ook de buitenkant gerestaureerd.

Door: Marjolein Knol Correctie melden